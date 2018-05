Vlaamse musea, erfgoedbibliotheken en archieven vragen 23 miljoen euro extra steun IB

29 mei 2018

04u57

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur 77 musea, erfgoedbibliotheken en archieven vragen aan de Vlaamse overheid bijna 23 miljoen euro extra steun. Ze vinden het dringend tijd voor een inhaalbeweging, schrijft De Standaard vandaag.

Zevenenzeventig Vlaamse musea, ­archieven en erfgoedbibliotheken vragen voor de periode 2019 tot 2023 50,5 miljoen euro aan subsidies. Dat is 22,9 miljoen euro meer dan het huidige bedrag. Die stijging is maar gedeeltelijk te verklaren door een toename van het aantal subsidie­-aanvragen, dat klom van 69 naar 77.

Enkele organisaties zoals Diva, Red Star Line, Yper Museum en de Consciencebibliotheek kloppen voor het eerst bij de Vlaamse Gemeenschap aan. Maar het zijn veeleer de organisaties die nu al subsidies krijgen, die een flinke sprong voorwaarts willen maken.

"Geen tactische overbevraging"

In een reactie zegt Elviera Velghe, de directrice van het Fomu, dat er geen sprake is van tactische over­bevraging. Daarbij zouden organisaties eerst een wilde prognose doen, om nadien te landen bij een bedrag dat dicht bij hun reële behoeften ligt. Een rondvraag bij diverse musea leert dat ze voor bijkomende taken staan en de ambitie hebben om door te groeien. Ze wijzen alle op een financiering die niet mee-evolueerde met de ontwikkelingen op het veld.