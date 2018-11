Vlaamse misdaadauteur Luc Deflo (60) overleden ND

26 november 2018

De Vlaamse schrijver Luc Deflo is maandagavond in het AZ Sint-Maarten in zijn geboortestad Mechelen overleden. Hij werd 60.

De populaire misdaadschrijver was al langer ernstig ziek en werd begin november nog opgenomen op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Hierdoor moest hij verstek geven voor zijn signeersessies op de Boekenbeurs, die hij zelf nog eind oktober op zijn Facebookpagina aankondigde.

35 thrillers, 650.000 verkocht

Deflor werd geboren in Mechelen op 27 februari 1958. Hij debuteerde in 1999 met de psychologische thriller “Naakte Zielen”, met speurdersduo Bosmans en Deleu in de hoofdrol. Daarmee sleepte hij meteen een nominatie in de wacht voor de Hercule Poirotprijs. In 2008 wist hij na drie nominaties die prijs ook effectief te verzilveren met de thriller “Pitbull”. In totaal schreef Deflo 35 romans, voornamelijk psychologische thrillers die zich vaak in Mechelen afspelen. Er werden naar schatting meer dan 650.000 exemplaren van zijn oeuvre verkocht in Vlaanderen. Zijn meest recente thriller, “Verdorven”, dateert van september 2018. Daarnaast schreef Deflo toneelstukken, luisterspelen en scenario’s. Aanvankelijk was de auteur ook voltijds organisatie-adviseur bij KBC van beroep, wat hij systematisch afbouwde tot een deeltijdse functie. Zes jaar geleden stopte hij met die baan om zich helemaal op het schrijven te kunnen concentreren.

Luc Deflo laat zijn partner Sormaria Marchan achter, een Venezolaanse vrouw voor wie hij Mechelen als thuisbasis jaren geleden inruilde voor Brussel. Samen hebben ze een zoontje, Alessandro. In 2016 brachten Deflo en Marchan als co-auteurs samen de thriller “Drift” uit. Deflo was eerder al getrouwd en gescheiden, en kreeg met zijn eerste vrouw twee dochters, Tess en Tris.