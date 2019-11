Vlaams boek door New York Times verkozen tot een van de beste 10 prentenboeken voor kinderen tvc

02 november 2019

14u12

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De Engelse versie van het Vlaamse kinderboek 'Aap op straat' van Leo Timmers is door New York Times verkozen tot een van de beste tien kinderboeken van 2019. Dat is te lezen op de website van de krant.

De Amerikaanse krant kiest sinds 1952 de tien beste kinderboeken die dat jaar gepubliceerd zijn in de Verenigde Staten. De juryleden selecteren de winnaars puur op basis van artistieke verdienste, luidt het. 'Monkey on the Run', geschreven en geïllustreerd door Leo Timmers, is dit jaar bij de gelukkigen.

Het boek gaat over Papa Aap en Kleine Aap die samen op weg zijn in de file. "Waarschuwing, 'Monkey on the Run' van Leo Timmers kan stuiteren en giechelen aanmoedigen - en ook doordachte studie", zegt de New York Times. "Het boek is een speeltuin van transport die zowel de voertuigliefhebber als de dierenliefhebber zal kunnen bekoren."

De juryleden voelden zich aangetrokken tot dit boek omdat de illustraties zowel opwindend als beschouwend zijn, schrijft de krant. "De dwaze capriolen van de kleine aap zorgen voor vaart, maar de details in elke illustratie bleven ons terugroepen voor een grondiger onderzoek.”