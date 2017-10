Vierhonderd vrijwilligers brengen Sharing Happiness-event Bertje Warson

13u43 0 Wim Tellier Kunst & Literatuur Gisterennamiddag kleurden meer dan vierhonderd mensen de Grote Markt van Lier met het prachtige en positieve 'Sharing Happiness'-event. Het idee komt van de bekende fotograaf-kunstenaar Wim Tellier, die een heleboel mensen vreugde laat delen door rond een luchtballon met smiley te gaan liggen om dan met een drone een fantastische luchtfoto te maken. "Het is schitterend gelukt en de regen zorgde voor een bijzondere glans", zegt Wim Tellier.

De honderden vrijwilligers hangen een gele poncho over hun schouders om hun samenhorigheid te benadrukken. Ze geven mekaar een hand en gaan zo in grote cirkels staan rond de gele luchtballon met de grote smiley. Fotograaf Wim Tellier geeft instructies via de megafoon en de drone gaat de lucht in en trekt foto's van het spektakel. Wim Tellier is één van de innovatiefste en bekendste kunstenaars in België. Zijn handelsmerk zijn kunstinstallaties die zijn samengesteld uit grote foto's en blow-ups. Eén van zijn grootste kunstwerken is een 30.000 m2 grote kunstcollage op Antarctica. Die stond voor de dromen en hoop van de verschillende continenten. De foto's werden vanuit de lucht genomen bij -58°.

Huwelijksaanzoek

Tijdens het Sharing-Happiness-event in Lier was er een huwelijksaanzoek. Danny Aras, voormalig manager van K.Lierse SK, vroeg zijn vriendin Christel Lenaers, die de trendy kledingzaak Elle & More op de Grote Markt in Lier uitbaat, ten huwelijk. Voor Christel was dit een complete verrassing, zij was gewoon bezig in haar winkel met klanten. "Als geboren en getogen Lierenaar en nu dat de Grote Markt geel-zwart kleurt net zoals SK Lierse, vind ik dit het uitgelezen moment om iets aan mijn Kristel te vragen", riep Danny Aras door de megafoon terwijl hij op een bank klauterde. Kristel wist van niets en had geen idee wat er zou gebeuren. Danny deed een knieval en vroeg: "Kristel wil je met mij trouwen"? Kristel zei trillend op haar benen "ja!" Vierhonderd man applaudiseerde. "Ik ben sprakeloos, dit is gewoon sprookjesachtig... " zei een gelukkige Kristel. En dan was er champagne.

