Vierhonderd jaar oud "livre d'amour" voor 95.000 euro geveild in Brussel DBJ

13 oktober 2018

18u19

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Bij veilinghuis Arenberg Auctions in Brussel is zaterdagnamiddag een uniek "livre d'amour" uit 1620 geveild. Het boek met daarin 74 Franse liefdesliedjes ging voor 95.000 euro onder de hamer (exclusief veilingkosten), zo meldt het veilinghuis zaterdag aan Belga.

Wie het manuscript in handen krijgt, wordt niet bekendgemaakt, maar het veilinghuis kan wel bevestigen dat het werk in België blijft en naar een instelling gaat. Goed nieuws, want daardoor kan het als studieobject ter beschikking staan van de wetenschap, luidt het.

Een smoorverliefde edelman uit Henegouwen liet het werk in 1620 ontwerpen, vermoedelijk voor een minnares. Het manuscript telt 33 gedetailleerde illustraties. Dat zijn er dubbel zo veel als een gelijkaardig exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. "Het handschrift is van topkwaliteit en prestigieuzer dan de versie in de Koninklijke Bibliotheek. Daardoor is het ook van groot belang voor het kunstpatrimonium in ons land", verklaarde een expert eerder al.

Rubens

Het boek, dat een unieke inkijk biedt in de miniaturistische schilderkunst van de 17e eeuw, kwam bij het veilinghuis terecht via een privéverzamelaar die anoniem wil blijven. De man die het boek in 1620 liet ontwerpen, was Melchior Dassonleville van een bekende, rijke, Henegouwse advocatenfamilie. Het wapenschild van de familie is in drie verschillende miniaturen in het boek te herkennen. De waarde van het werk was op voorhand geschat op 70.000 à 80.000 euro.

Naast het liefdesboek veilde Arenberg Auctions nog 1.215 andere loten op 12 en 13 oktober. Zo werd onder andere ook een miniscuul papiertje verkocht met daarop de handtekening van Peter Paul Rubens. Het gaat om een in het Nederlands geschreven ontvangstbewijs, bedoeld voor de pastoor van een kerk in Antwerpen. Het papiertje staat gedateerd op 12 maart 1624. Het ontvangstbewijs werd aanvankelijk geschat op 300 à 400 euro, maar verwisselde uiteindelijk voor maar liefst 16.000 euro (exclusief veilingkosten) van eigenaar, aldus Johan Devroe van het veilinghuis.