Video van kussende Jan Fabre opnieuw te zien op expo in Oudenaarde TK

18 september 2018

09u38

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Het videokunstwerk "I am a mistake because I am a better kisser than Gustav Klimt" van Jan Fabre zal vanaf vandaag weer te zien zijn op Charivari, een expositie die aansluit bij de Adriaan Brouwerherdenking in Oudenaarde. Dat kondigt curator Jan Hoet Junior aan in een persbericht.

In de video is een hartstochtelijk kussende Fabre te zien. De kunstenaar kwam vorige week in opspraak na een open brief over grensoverschrijdend gedrag. Daarop werd besloten om de video niet te vertonen tijdens het openingsweekend.

Dat was volgens Jan Hoet Jr. ingegeven door "een bezorgdheid ten aanzien van de kunstenaar zelf (...) Om een zekere vorm van 'ramptoerisme' -waarbij enkel nog over de aantijgingen aan Fabre persoonlijk wordt gesproken- en die negatieve aandacht voor onze tentoonstelling te vermijden, beslisten wij last minute en onder een zekere publieke druk om de video, althans voorlopig, niet te tonen", klinkt het in het persbericht.

Grenzen aftasten

Maar volgens de curator was dit zeker geen definitieve keuze. Hij betreurt ook dat hierdoor "een zekere vorm van censuur is opgetreden ten aanzien van Fabres kunstenaarschap". De curator staat nog altijd achter de beslissing om Fabre's werk in de expositie op te nemen, "net omdat hij de grenzen van de fysieke en mentale verbinding tussen mensen onderling als universeel gegeven aankaart, en anderzijds ook tussen zichzelf als 'aanvoerder' en zijn 'krijgers van de schoonheid'".

"Het is precies in de kunst dat die grenzen worden afgetast, dat de controverse wordt opgezocht, en naar aanleiding van de artistieke productie kan een ongemeen boeiend debat ontstaan", besluit Hoet Jr. De video is vanaf nu dus weer te zien op Charivari.