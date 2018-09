Video van Jan Fabre uit expo gehaald, advocaat laakt georkestreerde campagne Ronny De Coster

16 september 2018

14u19

Bron: eigen berichtgeving 13 Kunst & Literatuur Een video van kunstenaar Jan Fabre is in laatste instantie afgevoerd van een tentoonstelling van moderne kunst in Oudenaarde. “Niet omdat ik geloof wat er nu over Jan wordt verteld, maar omdat ik geen controverse wil die de aandacht van de expo afleidt”, zegt Jan Hoet jr, curator van Charivari. Hans Rieder, de advocaat van Fabre, laakt ondertussen een "georkestreerde campagne die heel precies was uitgezet, en waarbij de tafelspringers zich hebben aangesloten."

Jan Fabre is een van de 25 kunstenaars die in en om de kerk van Pamele bij Oudenaarde moderne kunst exposeren onzer de naam Charivari. Van Fabre was oorspronkelijk een video voorzien met als titel “I am a mistake, because I am a better kisser than Gustav Klimt”. Daarin is te zien hou Fabre vrouwen hartstochtelijk kust.

Maar die video was bij de opening van de expo uiteindelijk niet te zien. “Gezien de actualiteit en wat er over Jan Fabre de jongste dagen is verteld, hebben we beslist om die film niet af te spelen. Deze video wordt door sommigen op sociale media de jongste dagen zelfs tegen Fabre gebruikt. Persoonlijk heb ik geen moeite met de beelden en ik geloof ook niet wat er over Jan allemaal wordt verteld, maar wij willen geen commotie, die de aandacht van onze tentoonstelling afleidt ”, motiveert Jan Hoet jr., curator van de tentoonstelling waarom het scherm in de kerk van Pamele voorlopig zwart blijft.

Chapter XI, een beeld van Jan Fabre, blijft wel op de tentoonstelling staan. Het heeft zelf een prominente plaats: het brons staat bij de ingang van de Pamelekerk in Oudenaarde.

“Daar neemt niemand aanstoot aan. Trouwens: iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is”, besluit Jan Hoet jr.

"Georkestreerde zaak"

Hans Rieder, advocaat van Jan Fabre, benadrukt tijdens De Zevende Dag (Eén) dan weer dat Fabre erg aangeslagen is door de beschuldigingen, die hij ontkent. Hij voelt zich "koud gepakt, in een georkestreerde campagne die heel precies was uitgezet en waarbij alle tafelspringers zich hebben aangesloten", zegt Rieder. "En dat doet pijn."

Met die tafelspringers bedoelt Rieder de mensen die niet betrokken zijn, maar toch mee op het voorplan treden. "Ze gaan al uit van het feit dat alles wat gezegd wordt, juist is", aldus de advocaat.

Ook minister van Cultuur Sven Gatz schoof aan tafel in De Zevende Dag. Hij bekijkt of het niet beter is om het juridisch onderzoek naar Fabre af te wachten, alvorens met zijn administratie een onderzoek te starten. "We zijn nu aan het bekijken of het wel kan, en of het wel verstandig is om ons onderzoek, dat de relaties tussen subsidiërende overheid en kunstorganisatie omvat, op hetzelfde moment te voeren", zegt Gatz.

Indien het parket toch verplicht om geen verdere stappen te zetten, is het voor Gatz wel belangrijk om met woord en wederwoord meer duidelijkheid te verkrijgen. De minister wijst er ook op dat dat ook past binnen het beleid dat de overheid voert om grensoverschrijdend gedrag terug te dringen.