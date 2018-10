VIDEO. Pieter Aspe dan toch op Boekenbeurs (hoewel hij weigert te signeren) Redactie

28 oktober 2018

14u44

Bron: Peter De Smedt 0

Zaterdagavond werd de 82ste editie van de Boekenbeurs geopend. Antwerp Expo is de volgende twee weken in de ban van het vooral geschreven boek. Met maar liefst 91.000 titels is de Boekenbeurs één van de grootste literatuurbeurzen van Europa. De organisatie kreeg de afgelopen jaren kritiek over zich heen. Zo moet het van de rechtbank de uitgeverij van boeken van Vlaams Belang-politici toch toelaten én komt Pieter Aspe niet signeren omdat de toegangsprijs volgens hem te hoog ligt. En toch was Pieter Aspe op de opening aanwezig.