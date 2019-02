VIDEO. Kleine Lola (2) maakt schilderijen van 20.000 euro Daimy Van den Eede

28 februari 2019

18u04

Bron: KameraOne

Ze is amper twee jaar oud, maar de kleine Lola heeft al een mooi bedrag op haar spaarrekening staan. De peuter heeft haar eigen tentoonstelling in de Amerikaanse stad New York. Eén van de werken is verkocht voor 23.000 dollar (omgerekend zo’n 20.000 euro) en ook de rest is erg populair. Ongeveer een derde van alle schilderijen is al verkocht.