VIDEO. Honderden naaktmodellen poseren achter doorschijnende stof

sam

09 juli 2018

23u37

Bron: KameraOne 0

De Amerikaanse fotograaf Spencer Tunick organiseert in het Australische Melbourne een fotoshoot met meer dan 200 naaktmodellen. Terwijl het amper 9 graden is, zijn de modellen slechts gehuld in een rode doorschijnende stof. De fotoshoot heeft een apocalyptisch thema en de rode stof doet denken aan de tv-serie The Handmaid's Tale.

