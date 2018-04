Verrassend: Stany Crets na 8 jaar terug op de planken TDS

27 april 2018

16u10

Bron: DEEP BRIDGE 2 Kunst & Literatuur ‘Meiskes & Jongens’ is geboren: een gloednieuw muziektheaterstuk dat in een ogenschijnlijk perfect gezin een pijnlijke affaire blootlegt. Het stuk werd geschreven door Arne Sierens, Raymond van het Groenewoud verzorgde de muziek. De cast staat nu al te popelen om het podium te betreden.

Karlijn Sileghem, bekend van onder andere ‘Katarakt’, speelt Tilly. Aan haar zijde staat Koen Van Impe als Philip, die onlangs nog opmars maakte als ‘steracteur-sterartiest’. Last but not least: Stany Crets als kolonel en beste vriend van Philip. Die regisseerde de laatste jaren vooral zelf tal van theater- en musicalvoorstellingen, maar voor dit stuk maakt hij na acht jaar een uitzondering en treedt hij zelf terug in de spotlights. "De dialogen, de muziek, het talent, én de belofte van Sébastien De Smet dat ik niet moet zingen of dansen, haalden me over de streep om nog eens op de planken te kruipen", aldus Stany.

Naast deze drie kanjers van formaat speelt ook een pak jong aanstormend talent mee: Korneel Defrancq, Jolijn Antonissen, Timo Tembuyser, Barbara De Winter en Florian Avoux.

Verhaal

Voor een rijke familie loopt alles “zoals in de boekskes”. Tot twee vriendinnetjes van een van de zonen op bezoek komen en blijkt dat hun vader een van hen reeds enige tijd kent. Opeens worden alle scheuren en barsten van het gezin pijnlijk zichtbaar. Samen met acht acteurs en drie muzikanten – die live op de planken een heel modern geluid van funk, rock en electronica brengen – krijgt het publiek echt het gevoel deel uit te maken van het ontspoorde tuinfeest aan de rand van het zwembad.

Op 4, 5 en 6 oktober in Theater Elckerlyc, Antwerpen – mét zwembad. Tickets zijn te koop via www.deepbridge.be