Verborgen werk onder ‘Maagd op de rotsen' van Leonardo Da Vinci ontdekt AW

16 augustus 2019

11u24

Bron: BBC, The National Gallery 0 Kunst & Literatuur Onderzoekers hebben een nieuw werkje van de Italiaanse renaissancekunstenaar Leonardo Da Vinci ontdekt. Dat nieuwe werk zat goed verstopt onder zijn schilderij ‘Maagd op de rotsen’. Het gaat om de eerste schets van het schilderij, dat er oorspronkelijk heel wat anders zou hebben uitgezien.

In 2005 ontdekten experts reeds dat er onder het schilderij – waarop Maria wordt afgebeeld met Jezus, Johannes en de aartsengel Uriël – een ietwat andere compositie verborgen zat. De onderzoekers van The National Gallery in Londen, waar het schilderij tentoongesteld wordt, merkten op dat er sporen waren van een andere tekening die later overschilderd werd.



Innovatieve technieken

Huidig onderzoek, waarbij beroep werd gedaan op een Macro XRF scanner en infraroodbeeldvorming (een hele mondvol), toont duidelijk hoe de oorspronkelijke tekening er precies uitzag. Met zo'n Macro XRF scanner worden de metalen in de oude verf in kaart gebracht waardoor men de de verschillende lagen van elkaar kan onderscheiden. Infraroodreflectografie is eveneens een techniek die toelaat de verschillende verflagen zichtbaar te maken, zonder het schilderij te beschadigen.



De onderzoekers tonen nu wat de innovatieve technieken hen opleverden. Op de oorspronkelijke tekening buigt Maria zich naar rechts (vanuit het perspectief van de toeschouwer), niet naar links zoals het huidige schilderij toont. Enkel de heilige maagd werd op de schetsen vervolledigd, de andere figuren zijn slechts vaag geschetst.



Op dat moment moet Da Vinci zich bedacht hebben en koos hij voor de andere compositie. Waarom dat gebeurde, is voorlopig onduidelijk, maar volgens de onderzoekers van The National Gallery geeft de ontdekking “nieuw inzicht in Da Vinci’s manier van denken”. “Onze ontdekking sluit in ieder geval aan bij de manier waarop we hem begrijpen, als een kunstenaar die altijd veranderde, aanpaste en reviseerde”, aldus Larry Keith, hoofd van The National Gallery.



(Lees verder onder de foto)

Twee (of drie) versies

Van het stuk ‘Maagd op de rotsen’ bestaan overigens twee en mogelijk zelfs drie versies. Eentje hangt in The National Gallery in Londen, het andere stuk (de oudste versie) hangt in het Louvre. Behalve het kleurenpalet – het schilderij in Londen is iets soberder geschilderd, met voornamelijk blauwtinten – zijn er nog enkele verschillen waar te nemen in de houding van de figuren. Zo wijst de aartsengel op het schilderij in Parijs naar Johannes, maar op het schilderij in Londen niet. De derde versie zou deel uitmaken van een Zwitserse verzameling.