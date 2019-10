Verborgen fragmenten van middeleeuwse “erotische blockbuster” teruggevonden in kerkarchieven AW

14 oktober 2019

12u25

Bron: Scientias 0 Kunst & Literatuur De Fifty Shades van de middeleeuwen, dat was Le Roman de la Rose volgens geschiedkundigen: een erotisch gedicht dat in het Engels, Nederlands en Italiaans vertaald werd. En nu zijn er nog enkele verborgen fragmenten – die letterlijk en figuurlijk de climax van het verhaal omschrijven - teruggevonden in het kerkarchief van het rooms-katholieke bisdom Worcester in Engeland.

Een Frans middeleeuws gedicht over de liefde, bestaande uit zo’n 22.000 achtlettergrepige verzen. Le Roman de la Rose was volgens professor Marianne Ailes, verbonden aan de Universiteit van Bristol en expert in middeleeuwse Franse Literatuur, “de blockbuster van die tijd”. Geschiedkundigen hebben immers bijzonder veel bewaard gebleven manuscripten en fragmenten teruggevonden van het gedicht. Verder refereren tal van zinspelingen in andere teksten naar fragmenten uit het erotische gedicht, dat dateert van de dertiende eeuw.

Toch ontbrak de climax van het verhaal. Tot nu.



De verloren fragmenten van het gedicht werden teruggevonden in de archieven van het rooms-katholieke bisdom Worcester, waar de oudst bewaarde editie van Le roman de la Rose eerder al werd ontdekt. “De tekst zelf dateert uit de periode tussen 1270 en 1280,” zo vertelt Ailes aan Scientias.nl. “En het handschrift van de fragmenten suggereert dat ze bijna net zo oud zijn als het origineel.”



Erotische climax

Vermoedelijk werden de fragmenten uit het gedicht verwijderd, en ver weg in het archief verstopt, omdat het verhaal er zijn (erotische) climax bereikt. De 20-jarige pelgrim – het hoofdpersonage van het verhaal – die verliefd is op de roos toont er zijn ‘uitrusting’. Hij beschrijft er zijn staf die “stijf en sterk is”. Zulke passages werden wellicht niet door iedereen geapprecieerd waarop ze verwijderd werden uit de bundel.

Daarbij zou het gedicht bijzonder vrouwonvriendelijk zijn, waarbij de vrouw enkel als lustobject functioneert. “De objectivering van de vrouw is nog maar het puntje van de ijsberg", voegt Ailes eraan toe.