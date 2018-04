Van tv-reporter naar schrijver: Luc Haekens komt met eigen roman TDS

17 april 2018

11u52

Bron: Standaard Uitgeverij 0 Kunst & Literatuur Bij het brede publiek is Luc Haekens bekend als de reportagemaker met het uitgestreken gezicht in het satirische nieuwsprogramma 'De ideale wereld' en 'De blauwe gids', zijn reeks over de adel. Zijn literaire amibities stak hij al een poos niet meer onder stoelen of banken. En dus komt hij met een eigen roman.

Op 24 april verschijnt 'De ideale Walter': een spannend boek waarin hij de lezer een blik gunt achter de schermen van de televisiewereld, een wereld waarin hij zelf al meer dan vijfentwintig jaar vertoeft.

Nog meer dan over het televisielandschap, werpt 'De ideale Walter' vragen op, zonder antwoorden te geven, over de menselijke conditie, over hoe ver de drang naar roem en succes ons drijft en wat we daarvoor bereid zijn te offeren.

Het gaat voor alle duidelijkheid om fictie. Het boek vertelt het verhaal van ene Moons. Diens ouders passen totaal niet bij elkaar, maar toch trouwden ze voor de camera's en kregen ze een kind. Zijn hele jeugd vroeg hij zich af wat de televisiemakers bezielde die zijn ouders aan elkaar koppelden. Zodra hij meerderjarig is, besluit Moon te infiltreren in het televisiemilieu. Hij wordt de persoonlijke assistent van Walter Molenaer, een bekende Belgische televisieproducent. Hij schopt het tot Bekende Vlaming en wordt in elke talkshow uitgenodigd. Maar dan gaat het mis...

Luc Haekens begon zijn carrière als radiodocumentairemaker bij de VRT. Hij groeide door van radio naar tv, ging aan de slag bij Woestijnvis.