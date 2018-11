Van niets tot ‘iets’: Gers Pardoel giet zijn leven in eigen boek TDS

08 november 2018

14u21 0 Kunst & Literatuur Gers Pardoel is een fenomeen in ons land. De Nederlander heeft het helemaal gemaakt in Vlaanderen met bekende hits als ‘Ik neem je mee’ en ‘Bagagedrager’, en is daarnaast ook producer én een populaire TV-persoonlijkheid, onlangs nog als coach in ‘The Voice Kids’. En dus doet Gers wat veel bekende gezichten hem al voordeden: een boek schrijven.

In dit boek vertelt Gers Pardoel onverbloemd over zijn moeilijke jeugd en hoe hij zich van ‘straatschoffie zonder toekomst’ naar boven werkte, tot topartiest. “Van niets tot iets”, zoals hij zelf zegt. Zijn succes is er niet vanzelf gekomen. De foto’s uit zijn privé-archief, de songteksten, de leuke lijstjes en de illustraties van StudioBamBam maken van dit boek helemaal een pareltje.

Het boek ligt vanaf volgende week in de rekken. Gers Pardoel signeert bovendien op De Boekenbeurs: op zondag 11 november van 13u00 tot 15u00 bij Borgerhoff & Lamberigts, stand 325/Hal 3.