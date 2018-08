Van fictie lezen word je empathischer? Dat blijkt nu toch niet zo zeker Margreet Vermeulen

28 augustus 2018

16u03

Bron: de Volkskrant 0 Kunst & Literatuur Het lezen van literaire fictie heeft een gunstig effect op ons inlevingsvermogen. Deze beroemde bevinding uit de psychologie ligt, vijf jaar na publicatie, sterk onder vuur. Een nauwgezette herhaling van het experiment heeft geen enkel effect opgeleverd.

In een nieuwe serie herhaalonderzoeken, waarin 21 recente psychologische experimenten zo precies mogelijk werden overgedaan, bleef in de meeste gevallen (62 procent) het oorspronkelijke resultaat overeind. Maar niet dat van de Amerikaan David Kidd, die concludeerde dat we meer empathie krijgen door fictie te lezen.

Dat wetenschappers elkaars experimenten overdoen, om na te gaan of het allemaal wel klopt, is altijd de bedoeling geweest. Maar er wordt pas sinds een aantal jaren serieus werk van gemaakt, vooral in de psychologie. In 2015 werden maar liefst 100 psychologische studies onder de loep genomen door 270 onderzoekers. Toen leidde slechts 36 procent van de herhaalstudies tot hetzelfde resultaat.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN