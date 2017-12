Universiteit Texas zet archieven Gabriel García Márquez gratis online Joeri Vlemings

13u54

Bron: dw.com 2 EPA Kunst & Literatuur Zowat de helft van het 27.000 pagina's tellende digitale archief van Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez staat gratis online. Daar heeft de universiteit van Texas voor gezorgd. Dat is ongewoon, omdat de werken van de overleden romanschrijver nog altijd auteursrechtelijk beschermd zijn.

Het volk kan het halve archief van het Harry Ransom Center, onderdeel van de universiteit van Texas, voortaan gratis raadplegen. Bedoeling is om later het hele archief met manuscripten, foto's, brieven en plakboeken vrij te geven. En dit zowel in het Spaans als in het Engels.

Dit is op zich al uitzonderlijk, maar des te meer omdat er nog auteursrechten rusten op de archieven. De familie van de in 2014 op 87-jarige leeftijd overleden winnaar van de Nobelprijs Literatuur 1982 gaf toch toestemming. Gabriel García Márquez werd wereldberoemd met zijn romans 'Liefde in tijden van cholera' en 'Honderd jaar eenzaamheid'.

In de jaren vijftig kreeg Márquez dertig jaar lang reisverbod naar de VS, wegens vermeende banden met het communistische regime van Colombia. Het was dan ook een verrassing dat het Amerikaanse Harry Ransom Center de archieven van de auteur drie jaar geleden kon aankopen voor zo'n 1,7 miljoen euro, tot grote frustratie van Márquez' geboorteland Colombia. De beroemde Texaanse bibliotheek schafte ook al de archieven van de Britse schrijver Ian McEwan en van de Nobelprijswinnaars J.M. Coetzee en Kazuo Ishiguro aan.