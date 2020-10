Uitgeverij ontkent overlijden Amélie Nothomb (54): “Bericht gedeeld door vals profiel” TDS

05 oktober 2020

15u39

Bron: Xander Uitgevers 18 Literatuur Xander Uitgevers, die het werk van de Belgische schrijfster Amélie Nothomb (54) vertegenwoordigen, zegt niet op de hoogte te zijn van haar overlijden. Een Twitteraccount dat zich uitgaf als de uitgerij had het nieuws van haar overlijden verspreid op Twitter, maar dat wordt nu dus ontkend.

Het nieuws dat schrijfster Amélie Nothomb is overleden, blijkt niet te kloppen. “We zoeken zelf uit vanwaar dit bericht komt”, laat de uitgeverij ons weten in een reactie. “Waarschijnlijk is het afkomstig van een vals account. Wij zijn niet op de hoogte van haar overlijden en hebben deze informatie niet verspreid.”