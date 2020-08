Uit China verbannen kunstenaar Ai Weiwei lanceert film over lockdown in Wuhan kv

23 augustus 2020

02u03

De Chinese kunstenaar Ai Weiwei heeft een documentaire uitgebracht over de lockdown in de stad Wuhan, waar het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst de kop op stak. Ai Weiwei heeft de regie en productie van de 115 minuten lange docu vanuit ballingschap in Europa geleid. De beelden in 'Coronation' zijn gemaakt door "gewone burgers".

"We brengen 'Coronation', onze film over Wuhan, China, uit als ode aan alle artsen en verplegers die tegen Covid-19 vechten", schreef Ai Weiwei op Twitter. De film gaat over "het politieke spook van de Chinese staatscontrole van de eerste tot de laatste dag van de vergrendeling van Wuhan", staat op de website over de film. In de film is de "bruut efficiënte, gemilitariseerde reactie" van de Communistische Partij in China op het virus vastgelegd.

In een interview in The New York Times zei Ai Weiwei vrijdag dat de film moet weerspiegelen wat gewone Chinezen hebben doorgemaakt. Zijn team heeft voor de documentaire bijna 500 uur aan filmmateriaal uitgepluisd. Er zijn onder meer drone-opnames gebruikt, evenals beveiligingsbeelden van ziekenhuizen en video's van medisch personeel dat patiënten behandelt.