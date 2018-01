Twijfels over Russische kunst in Gents Museum voor Schone Kunsten rvl

08u07

Bron: Belga 0 Vollaert Het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent. Kunst & Literatuur Tien specialisten hebben grote twijfels bij 26 in bruikleen gegeven Russische avant-gardekunstwerken in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. De kunstwerken, vooral schilderijen, dateren uit de periode tussen 1910 en 1920, toen de Russische kunst een experimentele hoogconjunctuur kende. Op de kunstmarkt moeten deze stukken een fortuin waard zijn, maar in de museumwereld gonst het van de geruchten sinds de opening van de nieuwe opstelling, op 20 oktober. Dat schrijft De Standaard maandag. Het MSK zegt correct en in het volste vertrouwen gehandeld te hebben.

Russische modernistische kunst staat na recente schandalen met vervalsingen in een slecht daglicht. De voorbije weken circuleerden internationaal al foto's van de werken onder kunstexperts, die de stukken van onder meer Malevich, Kandinsky en Tatlin met kritische blik bekeken.

De Standaard publiceert maandag een open brief van tien specialisten Russische kunst, die de geëxposeerde stukken "hoogst twijfelachtig" noemen. "Haast elk geëxposeerd stuk" roept volgens hen dezelfde vragen op.

Zo'n demarche is uitzonderlijk. Ze gebruiken nergens het woord "vals", maar suggereren wel dat het beter is de werken uit de zaal te halen zodat ze "niet langer het publiek dreigen te misleiden".

Het museum reageert dat het uitgebreid gepraat heeft met de stichting die de werken beheert, en geïnformeerd heeft naar de herkomst van de werken. Het echtpaar Toporovski, dat de stichting beheert, zegt in een interview met de krant dat het de herkomst van elk stuk kan staven met het nodige bewijsmateriaal.