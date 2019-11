Twee schilderijen van Van Gogh in New York geveild voor miljoenen ADN

13 november 2019

21u30

Sotheby's in New York heeft vandaag twee schilderijen van Vincent van Gogh geveild voor miljoenen dollars.

Een doek met in een Parijs' park slenterende mensen uit 1886, werd afgehamerd op ruim 9,7 miljoen dollar (8,8 miljoen euro). Het schilderij is afkomstig uit de nalatenschap van een oogarts. Sotheby's schatte het doek op circa 6 miljoen dollar.

Een andere Van Gogh, een schilderij van een onkruid verbrandende boer, in 1883 geschilderd in Drenthe, ging van de hand voor ruim 3,1 miljoen dollar (ruim 2,8 miljoen euro). Sotheby's schatte de opbrengst op rond de 700.000 dollar. In de jaren dertig werd het schilderij verworven door de Nederlandse joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker, die in Amsterdam actief was. Hij stierf in 1940 op de vlucht naar het buitenland, waarna de Duitse bezetter zich over zijn verzameling 'ontfermde'. Later kwam het in handen van Goudstikkers schoondochter.

#AuctionUpdate: Painted just a few months after van Gogh’s arrival in Paris, 'People Strolling in a Park in Paris' launches past its high estimate, achieving a final price of $9.8 million #SothebysImpMod pic.twitter.com/n85M3eLkVz Sotheby's(@ Sothebys) link

#AuctionUpdate: Recalling the influence of Old Master Paintings, Vincent Van Gogh's 'Paysan brûlant de mauvaises herbes' from 1883 soars to $3.1 million - over 3x its high estimate. #SothebysImpMod pic.twitter.com/W73OsrDuHQ Sotheby's(@ Sothebys) link