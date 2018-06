Twee platen van Kuifje voor 364.000 euro geveild in Dallas Redactie

02 juni 2018

20u59

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Twee platen uit het Kuifje-album 'Coke en stock' ('Cokes in voorraad') zijn op een veiling in Dallas (Texas) voor 422.000 dollar (364.000 euro) verkocht, zo heeft het veilinghuis Heritage Auctions bekendgemaakt.

De twee tekeningen, gesigneerd door Hergé, werden gekocht door een verzamelaar uit Brussel die "anoniem wou blijven", zei een woordvoerder, Eric Bradley. Hergé, wiens echte naam Georges Remi was, was zelf afkomstig uit Brussel.

Hoewel de veiling in Texas plaatsvond, was ze rechtstreeks op verscheidene plaatsen te volgen, onder meer op het Nederlandse hoofdkwartier van Heritage Auctions bij Utrecht. De twee platen van 32,2 op 50 cm en van 30,7 op 47,7 cm, die in 1957 getekend werden, haalden niet het vooraf geschatte bedrag van 720.000 à 960.000 dollar.

Originele platen van Hergé komen zelden op de markt. De striptekenaar schonk er volgens Heritage Auctions soms aan goede vrienden.

Hergé had de twee platen die zaterdag geveild werden, in de jaren 70 aan "een Scandinavische vriend" gegeven, die ze vervolgens verkocht "in een Duitstalig land in Europa", aldus de Brusselse stripexpert Eric Verhoest.