Twee originele werken van Banksy te zien in België MVO

05 december 2019

20u10

Bron: Belga 0 Kunst Twee originele werken van de anonieme kunstenaar Banksy, bekend van zijn geëngageerde streetart, worden van 13 december tot 13 april 2020 in Chaudfontaine in de provincie Luik tentoongesteld. Dat heeft Véronique Billet donderdag aangekondigd. Zij is directrice van de toeristische dienst die het museum ArtHouse in Chaudfontaine beheert.

ArtHouse exposeert kunst van de 20ste eeuw met een 150-tal werken van kunstenaars als Picasso, Matisse, Chagall, Miró, Folon, Magritte, Dali. “Het zijn geen grote werken, maar ze zijn representatief voor een periode, voor een kunstenaar, een beweging”, legt Jean-Christophe Hubert, conservator van het museum, uit. “Banksy in het parcours kunnen opnemen is een geweldige gelegenheid om streetart, graffiti en geëngageerde kunst te laten ontdekken”, benadrukt de conservator.

De twee werken van Banksy komen uit privécollecties. Het ene is een sjabloon dat hij op een stuk karton spoot in 2003 tijdens een betoging in Londen tegen het beleid van de Amerikaanse president Georges W. Bush en de oorlog in Irak. Het andere werk is een papieren zak waarop Banksy ogen en een schalkse lach tekende om de zak over zijn hoofd te trekken en zich te laten fotograferen voor het Amerikaanse weekblad Time Magazine, dat hem in 2010 tot de honderd invloedrijkste mensen van de wereld rekende.