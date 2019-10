Twee Nobelprijzen voor Literatuur gaan naar Poolse Olga Tokarczuk en Oostenrijker Peter Handke AW

10 oktober 2019

07u55

De Nobelprijzen 2018 en 2019 gaan naar de Poolse Olga Tokarczuk en de Oostenrijker Peter Handke. Dat heeft de Zweedse Academie donderdagmiddag bekendgemaakt. De prijzen zijn goed voor telkens 9 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ongeveer 830.000 euro.

Er zijn dit jaar uitzonderlijk twee laureaten. Nadat Kazuo Ishiguro de Nobelprijs voor de Literatuur in 2017 in ontvangst had genomen, brak er een stormachtige periode aan voor de Academie, die elk jaar de prijs toekent. De club worstelde met het probleem rond Jean-Claude Arnault, de man van Academielid en dichteres Katarine Frostenson. Hij werd beschuldigd van verkrachting en is daar intussen voor veroordeeld. Daarnaast zouden Arnault en Frostenson tot zeven keer toe de naam van de winnaar hebben laten uitlekken.

Diverse leden van de Academie stapten naar aanleiding van het schandaal op en de toekenning van de literatuurprijs van 2018 werd uitgesteld. Inmiddels is de Academie weer compleet en werd de prijs vandaag alsnog toegekend, net als die van 2019.