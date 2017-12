Twee jaar na zijn tragische dood tonen zonen Marc Lagrange zijn unieke sensuele naaktpolaroids Joeri Vlemings

14u00 13 Marc Lagrange Kunst & Literatuur "Hij was verslaafd aan polaroids, hij legde de filmpjes zelfs in de frigo om ze langer te bewaren", zegt zoon Vincent over zijn vader Marc Lagrange. De wereldberoemde fotograaf kwam twee jaar geleden bij een tragisch ongeval op Tenerife om het leven. Sinds begin december loopt in Antwerpen een postume tentoonstelling van de betreurde kunstenaar, met nooit eerder vertoonde 'chocolate polaroids'.

De twee oudste zonen van de Antwerpse topfotograaf Marc Lagrange, Vincent en Frederik, staken The Chocolate Polaroid Exhibition in elkaar. Het indrukwekkende resultaat is nog tot 14 januari te bewonderen in de Leonhard's Gallery. Lagrange verwierf wereldfaam met zijn kunstzinnige naaktportretten van sensuele vrouwen. Hij had een passie voor analoge fotografie en een hevige voorliefde voor de instantfilms van Polaroid. "Het was hem om de pure chemie ervan te doen, zonder enige filter", zegt zoon Vincent Lagrange, zelf ook fotograaf.

De zeldzame Polaroid 100 chocolate films nemen binnen dat segment ook nog eens een bijzondere plaats in. De naam wijst op de chocoladeachtige teint waarin de instantfoto's gehuld zijn. Lagrange bestelde nog snel een hele hoop van die films, toen ze na 2008 niet meer geproduceerd werden. Hij legde ze in de koelkast, om ze na de houdbaarheidsdatum toch nog te kunnen gebruiken. "Daardoor zijn alle foto's ook uniek en zijn ze verschillend van toon en kleur", zegt Vincent Lagrange. "Zijn handelsmerk", vult galeriehouder Bart Van Elzen aan. "Dat korrelige, die grain, het artistieke element".

Marc Lagrange

De honderden oorspronkelijke polaroidfoto's van Marc Lagrange zijn 10,5 op 8,5 centimeter groot. "We hebben gelukkig een uitstekende studio, zodat we ze prachtig konden uitvergroten voor de selectie van de tentoonstelling", zegt Vincent.

Liefhebbers kunnen de foto's natuurlijk ook kopen, in drie formaten. Bovendien zullen Vincent en Frederik Lagrange tien jaar na de eerste 'Black Box' van hun vader Marc Lagrange nu 'The Chocolate Box' uitbrengen, een luxueuze uitgave van enkele nooit gepubliceerde chocolate-foto's.

Marc Lagrange

Marc Lagrange