Tom Lanoye ontroerd door winst Groenman-taalprijs sam

22 september 2018

12u44

Bron: belga 0 Kunst & Literatuur Tijdens het programma Een goedemorgen met... op de Nederlandse radiozender NPO 4 heeft auteur Tom Lanoye de dertiende Groenman-taalprijs in ontvangst genomen. Voorzitter Hans Heestermans onderbrak het programma om Lanoye de prijs te overhandigen.

De Groenman-taalprijs is een initiatief van de Stichting LOUT en wordt sinds 1993 elke twee jaar uitgereikt aan een mediapersoonlijkheid in Nederland of Vlaanderen die zich onderscheidt door goed en creatief gebruik van de Nederlandse taal. De Groenman-taalprijs bestaat uit een kunstwerk.

"Het ontroert me zeer dat ik, met mijn Waaslands accent, op dezelfde lijst mag staan met taalcoryfeeën als Martine Tanghe en Drs. P.", aldus de auteur. Dinsdag gaat zijn nieuwe tournee, Jubilee Lanoye, in première in de stadsschouwburg van Utrecht. Donderdag vindt de Vlaamse première plaats in de stadsschouwburg van Sint-Niklaas.