Tom Kestens zwaar teleurgesteld in versoepeling voor cultuursector: “Onwerkbaar, er komen faillissementen van” Joeri Vlemings

20 augustus 2020

13u48

Bron: VRT 4 Kunst & Literatuur Vanaf september kunnen er weer evenementen met 200 personen binnen en met 400 personen in openlucht plaatsvinden. Een verdubbeling ten opzichte van nu, maar erg ver van wat de cultuursector vroeg. Tom Kestens van de crisiscel cultuur is dan ook zwaar ontgoocheld: “Dit is pijnlijk en onwerkbaar. Er gaan faillissementen komen.”

“Absolute getallen zijn absurd”, reageerde Tom Kestens in Het Journaal. “Iedereen weet dat wij coronaproof kunnen werken. We zijn daar al maanden mee bezig. We zouden perfect naar een proportionele zaalcapaciteit kunnen gaan - dat was eigenlijk het minste - maar we krijgen weer een symbolische maatregel. Dit is pijnlijk en absurd.”

Dat burgemeesters een alternatief kunnen voorzien voor bepaalde evenementen, brengt geen soelaas in de ogen van Kestens. “Er komt weer veelheid van commando. We moeten dan maar per gemeente en per stad rekenen op de burgemeesters. We gaan overal te lande moeten uitleggen hoe veilig wij kunnen werken. Dat zijn intense processen”, aldus Kestens.

Volgens Kestens is dit een “onwerkbaar kader”, dat onvermijdelijk tot faillissementen zal leiden. “Ik hoop dat men zich daar bewust van is”, klonk het teleurgesteld. “We zullen dus ook weer de gesprekken over steunmaatregelen moeten opstarten.”