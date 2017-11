Tekening van Kuifje en Bobbie geveild voor half miljoen euro ADN

15u51

Een tekening in kleur van Kuifje en Bobbie uit het verhaal 'De scepter van Ottokar' die Hergé maakte voor Le Petit Vingtième, is vandaag op een veiling in Parijs onder de hamer gegaan voor 505.000 euro. De tekening in Chinese inkt en aquarel was geschat tussen 600.000 en 800.000 euro.

De tekening, waarop Kuifje en Bobbie geëscorteerd worden door een butler naar het fictieve koninkrijk Syldavië in Oost-Europa, sierde de kaft van Le Petit Vingtième op 14 februari 1939. Dat was de jeugdbijlage van de Belgische krant Le Vingtième Siècle. 'De scepter van Ottokar' verscheen in zwart-wit in Le Petit Vingtième tussen augustus 1938 en augustus 1939.

De kaften van Le Petit Vingtième behoren tot de meestgezochte tekeningen uit de Avonturen van Kuifje. Hergé kreeg in de bijdrages voor dat weekblad de stripkunst onder de knie en ontwikkelde daar zijn stijl.

Vandaag gingen ook twee exemplaren van het album 'De geheimzinnige ster' met Kuifje onder de hamer, voor 381.000 euro. De strips verschenen in 1941 in de Belgische krant Le Soir.