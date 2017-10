Te koop voor ruim 20 miljoen: villa waar Pablo Picasso zijn laatste levensjaren sleet EB

12u23

Bron: AFP 0 AFP De villa aan de Côte d'Azur in Mougins, dichtbij Cannes. Kunst & Literatuur De villa aan de Côte d'Azur waar de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso de laatste jaren van zijn leven doorbracht wordt morgen geveild. Bieders moeten wel minstens 20,2 miljoen euro over hebben voor het pand in Mougins, dichtbij Cannes.

Pablo Picasso kocht het huis in 1961, twaalf jaar voor zijn dood in april 1973. Daarna bleef zijn laatste echtgenote Jacqueline Roque in het huis wonen tot aan haar dood in 1986. Haar dochter Catherine Hutin-Blay erfde het huis en verkocht het voor meer dan tien miljoen euro.

Voor Pablo Picasso het huis kocht was het eigendom van de familie Guinness. De voormalig Britse premier Winston Churchill verbleef er regelmatig tijdens zijn vakantie. Niet lang geleden kwam het huis in handen van Rayo Withanage, een financier van Sri Lankaanse afkomst. Volgens advocaat Maxime Van Rolleghem, de advocaat van de Nederlandse bank Achmea Bank die de schuldeiser is van de huidige eigenaar, deed de zakenman in juni een bod van 20,196 miljoen euro, maar kwam hij nooit met het geld op de proppen.

Nederlandse eigenaar

De huidige Nederlandse eigenaar kocht de villa in 2007 en gaf ze de naam 'L'Antre du Minotaure'. Hij breidde ze uit met onder meer een zwembad maar moest de verfraaiingswerken uiteindelijk staken door financiële problemen.

Het voormalige eigendom van Picasso dateert uit de achttiende eeuw en werd zwaar gerestaureerd. Zo werden er onder meer ramen toegevoegd om meer licht te laten binnenvallen. "Van de periode van Picasso is het enige originele onderdeel het atelier waar nog verfplekken van de schilder te zien zijn, maar in het eigendom is geen enkel werk aanwezig", aldus het makelaarskantoor Michaël Zingraf. Het kantoor werd drie jaar geleden benaderd om het onroerend goed te verkopen. Onafgewerkt werd het toen op 20 à 25 miljoen euro geschat.

AFP

