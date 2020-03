Suske en Wiske zijn 75 jaar jong mvdb - gdw

30 maart 2020

10u07 52 Kunst & Literatuur Dag op dag 75 jaar geleden op 30 maart 1945, verscheen de populairste en langst lopende stripreeks van de Benelux voor het eerst. De krant De Nieuwe Standaard publiceert de eerste aflevering van ‘De Avonturen van Rikki en Wiske’, de voorloper van Suske en Wiske, een creatie van Willy Vandersteen (1913-1990). Hergé noemt de Antwerpenaar ‘de Brueghel van het Beeldverhaal’.

Hoe ging de bal aan het rollen? Vandersteen contacteert op het einde van de Tweede Wereldoorlog Standaard Boekhandel en overtuigt de uitgevers ervan iedere dag twee stroken te publiceren in de krant die we nu kennen als De Standaard. Met een stripvervolgverhaal zou de dagbladverkoop de hoogte ingaan, voorspelt hij. En zo geschiedde.



Het spionageverhaal ‘Rikki en Wiske in Chocowakije’ slaat in als een bom. Wiske is niet de jonge tiener die we kennen, maar eerder een kindje van vijf à zes jaar. Haar onafscheidelijke pop Schanulleke is erbij, maar heet dan nog Schalulleke. Wiskes broer Rikki is een bokser van rond de twintig.



De voornaamste rollen zijn verder weggelegd voor tante Sidonie, professor Wargaren en Pukkel, een personage dat veel wegheeft van Lambik. Het lezerspubliek wil de nasleep van de oorlog even vergeten en staat te trappelen voor een nieuw verhaal. Het stelt Vandersteen voor een probleem. Door het leeftijdsverschil zijn de scenario’s beperkt. Vandersteen schrijft Rikki meteen uit het verhaal om in album twee, het Eiland Amoras, plaats te maken voor Suske, de ‘eenige overlevende afstammeling van Sus Antigoon’. Op het einde van het verhaal besluit de zwartharige jongen zijn nieuwe vriendinnetje (en leeftijdsgenoot) voor altijd te volgen naar onze contreien. Suske en Wiske zijn dus geen broer en zus.

Studio Vandersteen

In opvolger ‘De Sprietatoom’ uit 1948 komt Lambik er definitief bij, pas vijf jaar later vervoegt de weinig spraakzame krachtpatser Jerom de striphelden. De rest is geschiedenis. De reeks groeit uit tot een enorm succes in Vlaanderen en Nederland. Vandersteen bouwt naar Amerikaans model in Kalmthout een studio uit om ook andere stripreeksen uit de grond te stampen zoals ‘De Rode Ridder’, ‘Bessy’, ‘Robert & Bertrand’ en 'De Geuzen’. Zijn beroemdste geesteskinderen worden toevertrouwd aan Paul Geerts die ‘Suske & Wiske’ tussen 1971 tot en met 2002 verderzet. Wijlen Hergé, de geestelijke vader van ‘Kuifje’ en ‘Quick & Flupke’ is onder de indruk van Vandersteens imperium en noemt hem de ‘de Brueghel van het Beeldverhaal’. Rond de eeuwwisseling wordt elk album gedrukt in een oplage van iets minder dan 400.000 exemplaren. Dit is inmiddels gestaag gedaald. Games, internet en andere digitale speeltjes doen de stripverkoop geen goed.

Om de 75ste verjaardag in de verf te zetten hebben Alex Agnew en Adriaan Van den Hoof de tekstballonnen van het album ‘Rikki en Wiske in Chocowakije’ integraal ingesproken op VRT NWS.