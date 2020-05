Suske en Wiske-tekenaar keert terug voor jubileumstrip SDE

19 mei 2020

16u26

Bron: ANP 0 Kunst & Literatuur Paul Geerts (83), de oud-striptekenaar van Suske en Wiske, is vanwege de 75e verjaardag van de twee stripfiguren weer achter zijn tekentafel gekropen om een nieuw album te maken. Dat maakte de uitgeverij dinsdag bekend.

In het nieuwe album ‘De preutse prinses’ gaan Suske en Wiske en hun gezelschap naar Thailand, op zoek naar de vermiste troonopvolger van de oude koning. Het stripboek wordt uitgebracht in vintage look-and-feel met het iconische rode kader op de cover. Vanaf 20 mei is het album verkrijgbaar.

Paul Geerts werkte van 1968 tot aan zijn pensioen in 2002 bij Studio Vandersteen, het bedrijf van Suske en Wiske-bedenker Willy Vandersteen.