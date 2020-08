Stripmaker André-Paul Duchâteau (Rik Ringers) overleden SDE

De Belgische stripmaker André-Paul Duchâteau is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn uitgeverij Le Lombard vrijdag in een persbericht.

Duchâteau was jarenlang de hoofdredacteur van het stripblad Kuifje, dat tussen 1946 en 1993 verscheen. Hij verzon diverse strippersonages, waaronder Rik Ringers. In de reeks over een koene misdaadverslaggever verschenen bijna tachtig albums, waarvan vele miljoenen exemplaren werden verkocht.

De Belgische schrijver maakte de reeks tot 2010 met zijn vaste artistieke partner, tekenaar Tibet. Toen die overleed, zette Duchâteau de serie voort met andere illustratoren. Een andere bekende stripreeks waar Duchâteau aan meewerkte, was Chick Bill. In de jaren 80 werd hij ook artistiek directeur van uitgeverij Le Lombard en ontwikkelde hij detectiveseries bij uitgeverij Lefancq.

De stripmaker, die vanaf zijn zevende betaald cartoons maakte, was vanwege zijn grote betekenis voor de Belgische cultuursector ereburger van de stad Brussel.