Stripfans opgelet: nieuw album van Asterix verschijnt in oktober IB

06 januari 2019

05u20

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Het 38ste album van stripheld Asterix en tevens de vierde creatie van tekenaar Didier Conrad en scenarioschrijver Jean-Yves Ferri, zal op 24 oktober verschijnen. Dat kondigde het duo aan in Journal du Dimanche.

Enkele dagen later, op 29 oktober, vieren Asterix en Obelix hun zestigste verjaardag. De twee Franse striphelden, van wie de avonturen zich afspelen ten tijde van het Romeinse Rijk, waren voor het eerst te zien in 1959 in het tijdschrift 'Pilote'. René Goscinny, die in 1977 overleed, en tekenaar Albert Uderzo lagen aan de basis. Sinds 2013 hebben Conrad en Ferri de fakkel overgenomen.

En 2019, Astérix fête son 60ème anniversaire 🎂. Merci à vous, Gauloises et Gaulois, d’accompagner Astérix dans ses aventures depuis ses débuts et rendez-vous tout au long de l’année pour de nombreuses surprises 🎁 #Astérix60 pic.twitter.com/B1Af5mmfxC Astérix(@ asterixofficiel) link

Het vorige album ‘Asterix en de Race door de Laars’ speelde zich nog af in Italië en verpulverde alle verkooprecords, met bijna 1,6 miljoen verkochte exemplaren. Voor het nieuwe album blijven de striphelden in hun vertrouwde dorp in Gallië, maar veel meer wil men nog niet kwijt.

Bekijk ook: