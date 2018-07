Straf: kunstenares maakt prachtige portretten van invloedrijkste vrouwen ooit TK

02 juli 2018

09u54 1 Kunst & Literatuur De naam Vix Harris zegt je waarschijnlijk weinig, maar daar brengen wij nu verandering in. De Britse artieste maakt online momenteel furore met haar project '50 Rebel Women', waarin ze de meest invloedrijke vrouwen ter wereld létterlijk in de verf zet.

Het begon allemaal als een oefening, vertelt Vix Harris op haar website. "In 2016 begon ik na een lange pauze weer te tekenen. Een aantal bekende artiesten adviseerden me dat de beste manier om snel beter te worden oefening is." Daarom startte Harris het project '#50RebelWomen' op. "Ik wilde er lang aan werken, dus moest het een onderwerp zijn dat mijn aandacht kon vasthouden. Door mijn interesse in feminisme en geschiedenis kwam ik bij de rebelse vrouwen uit."

Harris gaat als volgt te werk: ze zoekt een goede foto op het internet (helder met een eenvoudige achtergrond) en print die dan uit. Vervolgens tekent ze rechtstreeks op die foto met pennen en stiften om hem te versieren. "Alles wordt met de hand getekend en is volkomen spontaan. Ik denk er op voorhand nooit over na."

Het resultaat zijn treffende portretten die de aandacht vasthouden. Wij zetten de meest bekende voorbeelden op een rij:

Beyoncé

Debbie Harris

Carrie Fisher

Audrey Hepburn

Grace Jones

Diana Ross

Amy Winehouse

Oprah

Frida Kahlo

Ella Fitzgerald

Shirley Manson