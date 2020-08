Stephenie Meyer stelt na twaalf jaar nieuw ‘Twilight’-boek voor: “Elk woord was een ware worsteling” BDB

03 augustus 2020

15u53

Bron: ANP 2 Kunst & literatuur Het schrijven van het nieuwe ‘Twilight’-boek ‘Midnight Sun’ was een zware kwelling voor auteur Stephenie Meyer (46). Dat bekent de Amerikaanse in een interview met The New York Times.

Na twaalf jaar verschijnt deze week eindelijk het vijfde deel van de ‘Twilight’-serie. Het project nam zoveel tijd in beslag om twee redenen. Enerzijds schoof Meyer het boek op de lange baan omdat een niet-voltooid manuscript al in 2008 lekte. Daarnaast was het schrijfproces volgens de auteur ook verschrikkelijk moeilijk. ‘Midnight Sun’ vertelt het liefdesverhaal van hoofdrolspelers Bella Swan en vampier Edward opnieuw, maar dan vanuit het perspectief van die laatste.

“Sommige boeken schrijven zichzelf bijna. Dat is leuk en spannend. Maar nu was elk woord een ware worsteling”, zegt Meyer. Ze is dan ook blij dat ze “het einde van de tunnel” bereikt heeft en het boek eindelijk kan presenteren. “Vooral voor de mensen die al die tijd heel vriendelijk en geduldig hebben gewacht.”

Nachtmerrie

Fans hoeven niet te verwachten dat er na ‘Midnight Sun’ nog meer ‘Twilight’-boeken zullen volgen. Meyer heeft alleen het eerste deel uit het perspectief van Edward herschreven. “Dit is het voor Edward. Schrijven vanuit zijn oogpunt maakt me enorm angstig. En de ervaring met dit boek was al geen pretje. Dus nee, er komt niets meer, vooral ook omdat ‘New Moon’ een nachtmerrie zou worden van depressies en leegte.”

De vier eerdere boeken uit de ‘Twilight’-reeks werden wereldwijd meer dan 120 miljoen keer verkocht. Ook werden er vijf films gemaakt waarin Robert Pattinson (34) en Kristen Stewart (30) de hoofdrollen vertolkten.

