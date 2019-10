Stephen King tovert zijn huis in Maine om in een schrijversverblijf en archief IB

19 oktober 2019

00u20

Bron: CNN, ANP/BuzzE 4 Kunst & Literatuur Horror-schrijver Stephen King, die begin deze maand nog Horror-schrijver Stephen King, die begin deze maand nog een nieuw boek aankondigde , is van plan om zijn Victoriaanse landhuis en domein in Maine open te stellen. In het woonhuis van de familie worden de archieven van King en zijn vrouw gevestigd. Het andere pand dat op het domein staat, zal worden gebruikt als schrijversresidentie waar maximum vijf schrijvers tegelijk gebruik van kunnen maken.

Het bloedrode landhuis in Bangor in de Amerikaanse staat Maine waar King al decennialang zijn horrorverhalen schrijft en dat al even lang zijn fans fascineert, zal opengesteld worden voor bezoekers. De gemeenteraad van Bangor heeft deze week immers ingestemd met een bestemmingswijziging voor de plek.

Op vraag van King en zijn vrouw Tabhita, die eveneens schrijver is, wordt hun woning binnenkort beheerd door de Stephen and Tabitha King Foundation, de non-profitorganisatie die zorg zal dragen voor het archief van de Kings. Een paar keer per jaar mogen mensen er op afspraak een kijkje komen nemen. “De familie King is door de jaren heen geweldig geweest voor de stad Bangor en heeft miljoenen dollars gedoneerd aan verschillende maatschappelijke projecten”, zegt gemeenteraadslid Ben Sprague. “Het is belangrijk voor de gemeenschap om Kings nalatenschap in Bangor te behouden.”

“Geesten in de torens”

Het bloedrode Victoriaanse landhuis achter het smeedijzeren hekwerk met vleermuizen en waterspuwers op 47 West Broadway in Bangor is al decennialang een attractie in het stadje. Horrorfans nemen foto’s van zichzelf voor de poort. King droeg zelf ook bij aan de mythe die rond zijn ‘spookhuis’ hangt. In 1983 schreef hij in een essay dat hij dacht dat het huis hem “in eerste instantie afkeurde”. “De woonkamer leek koud op een manier die niets met temperatuur te maken heeft. De kat ging die kamer nooit binnen, de kinderen vermeden hem. Mijn oudste zoon was ervan overtuigd dat er geesten in de torens woonden (…)”

Bangor inspireerde King tot het fictionele stadje Derry, dat ook in Maine gesitueerd is en in verschillende van zijn boeken terugkomt.