Stefan Hertmans wint Constantijn Huygens-prijs IB

27 september 2019

03u01

Bron: Radio 1, VRT, ANP 0 Kunst & Literatuur Stefan Hertmans, onder meer bekend van ‘Oorlog en terpentijn’, heeft de prestigieuze Nederlandse Constantijn Huygens-prijs gewonnen. De prijs bekroont een Nederlandstalige schrijver voor zijn hele oeuvre. In de 72-jarige geschiedenis van de prijs is Hertmans nog maar de zevende Vlaming die de prijs ter waarde van 12.000 euro wint.

“Het publiek heeft deze schrijver omarmd, in de buitenlandse pers gooit hij hoge ogen en ook in Nederland en Vlaanderen is de waardering voor zijn werk groot. De toekenning van de Constantijn Huygens-prijs onderstreept deze brede erkenning en bekroont een veelzijdig en groots oeuvre”, klinkt het in het juryrapport.

Hertmans laat aan Radio 1 weten tevreden te zijn. “De commerciële prijzen maken veel meer lawaai, maar deze prijzen hebben een grote continuïteit, dat zijn gerespecteerde instituten, dus ik vind die voor een auteur zinvoller”, zegt hij. “Een gespecialiseerd team dat niet onder tijdsdruk staat of betaald wordt door een commerciële instantie kijkt sereen naar wat een auteur over de jaren heen eigenlijk waard is.”

Rijkgevuld literaire oeuvre

Hertmans kan intussen terugblikken op een rijkgevuld literair oeuvre, dat het hele literaire arsenaal, gaande van proza tot poëzie, theater en essays, bestrijkt. “In elk van die genres heeft hij boeken laten verschijnen die tot de hoogtepunten van de hedendaagse literatuur gerekend kunnen worden. Daarnaast is hij in binnen- én buitenland een gewaardeerde stem in het publieke debat”, stelt de jury.

Nadat Hertmans jarenlang vooral voer was voor fijnproevers, kwam in 2013 de grote doorbraak bij het bredere publiek met zijn biografische roman ‘Oorlog en terpentijn’. Het boek werd intussen meer dan 250.000 keer verkocht en kreeg tal van vertalingen. Hertmans ontving er de AKO Literatuurprijs voor en het werd genomineerd voor de International Booker Prize.

De Constantijn Huygens-prijs wordt sinds 1947 jaarlijks uitgereikt door de Jan Campert-stichting. Het is van 2013 geleden dat de literaire prijs naar een Vlaming ging: toen won Tom Lanoye de prijs. Vorig jaar ging hij naar de Nederlandse schrijfster Nelleke Noordervliet. Eerder ging de prijs ook al naar literaire monumenten als Hugo Claus, Jeroen Brouwers en Harry Mulisch.

De prijsuitreiking zelf vindt plaats op 19 januari 2020.