Stefaan Degand schrijft eerste roman: “Gebaseerd op mijn eigen leven” MVO

19 augustus 2020

06u59

Bron: Nieuwsblad 0 Literatuur Stefaan Degand (41) begon aan zijn eerste roman tijdens de lockdown. Het boek zal ook autobiografische elementen bevatten, zo licht hij al een tipje van de sluier op.

Ook voor Stefaan was de lockdown niet makkelijk. Hij moest zeven jobs laten vallen vanwege de maatregelen. Op dit moment staat hij wél weer op het podium met een eigen theatershow, ‘Ashes To Ashes’, uiteraard voor een beperkt publiek.

Toen hij nog noodgedwongen thuis moest blijven vond hij inspiratie voor nog een ander creatief project: een eigen roman. “Schrijven trok me al langer aan,” zegt hij in het Nieuwsblad. “En tijdens de lockdown was er plots een zee van tijd. Nadat ik een eerste schets op papier had gezet, kreeg ik telefoon van een uitgeverij met de vraag om er een boek van te maken. Elementen uit mijn echte leven worden in het boek vermengd met fictie.”

Stefaan moest in 2017 een enorm moeilijke periode doorstaan: zijn vrouw stierf plotseling aan een hersenvliesontsteking. Ze was zwanger van hun tweede kind. Of ook die persoonlijke ervaring in zijn boek aan bod komt, wil Stefaan nog niet kwijt.