Sotheby's veilt uitzonderlijk zelfportret van Rembrandt en rekent op 13 tot 18 miljoen euro

08 juni 2020

15u28

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Een van de drie zelfportretten van Rembrandt die nog in particuliere handen zijn, wordt eind juli door Sotheby's geveild. Het veilinghuis mikt op een bedrag tussen 12 en 16 miljoen pond (13-18 miljoen euro).

Het gaat om een doek van 15 op 20 cm uit 1632 waarop een 26-jarige Rembrandt te zien is, gekleed in het zwart met een vilten, zwarte hoed en een grote kraag van witte kant.

Ongebruikelijk

Het doek werd pas in 1996 als autenthiek verklaard, nadat uit een analyse bleek dat het op hetzelfde eikenhout is gemaakt als een portret van Rembrandts vriend Maurits Huygens, ook van de hand van de meester.



Volgens George Gordon van Sotheby's doet de formele kleding van Rembrandt, die ongebruikelijk is onder de tientallen zelfportretten van de artiest, vermoeden dat hij zich van zijn beste kant wilde tonen voor zijn muze en latere vrouw Saskia, van wie hij de ouders wilde overtuigen een goede partij te zijn.

Snel

Rembrandt (1606-1669) schilderde het werk kort na zijn aankomst in Amsterdam. Gordon vermoedt dat hij het in heel korte tijd afwerkte, omdat de achtergrond nog niet helemaal droog was, toen hij zijn handtekening plaatste.