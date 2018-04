Sorry, fans! Nieuw 'Game of Thrones'-boek weer uitgesteld: "Winter is not coming" TDS

25 april 2018

20u38

George R.R. Martin heeft opnieuw de releasedatum van het zesde boek in zijn A Song of Ice and Fire-serie, ook wel bekend als Game of Thrones, uitgesteld. Fans hoeven er dit jaar niet meer op te rekenen, zegt de schrijver.

"No, winter is not coming", zegt Martin in een statement verwijzend naar de bekende spreuk 'winter is coming' uit de serie. "In ieder geval niet in 2018. Jullie zullen voorlopig nog moeten wachten op The Winds of Winter."

Martin bracht in 2011 het laatste deel A Dance With Dragons uit. Het was het eerste boek dat uitkwam nadat de succesvolle tv-serie Game of Thrones begon op HBO. De serie is inmiddels in verhaallijn de boeken al gepasseerd. Het laatste seizoen van de fantasyreeks wordt in 2019 verwacht.

Martins deed er zes jaar over om A Dance With Dragons te schrijven. Toen hij met The Winds of Winter begon was hij optimistischer. Hij verwachtte binnen drie jaar klaar te zijn. Daarna mikte hij op een datum "ergens tussen 2015 en 2018".

Het schrijfwerk liep vertraging op omdat Martin ook betrokken is bij de tv-serie. Ook schreef hij het boek Fire and Blood over de historie van de Targaryen-familie uit de A Song of Ice and Fire-serie. Dat boek komt in november uit.