Show must go on: operazangers geven huiskamerconcert vanuit appartement

16 maart 2020

05u40

Bron: AD 0 Kunst & Literatuur Toen operazangers Joyce DiDonato en Piotr Beczala hun geplande optredens af moesten zeggen vanwege de coronocrisis, besloten ze tot een opmerkelijk alternatief. Onder het mom ‘de show must go on’ traden ze op vanuit de huiskamer van DiDonato’s appartement in New York City. Het publiek kon meegenieten via Instagram en Facebook.

De Amerikaanse mezzosopraan en Poolse tenor zouden vanaf maandag ‘Werther’ van Massenets ten gehore brengen in de Metropolitan Opera in New York. Maar door de sluiting van The Met als gevolg van de uitbraak van het coronavirus moesten in elk geval vijf van de zes geplande uitvoeringen worden geannuleerd.

Vergezeld door assistent-dirigent Howard Watkins aan de piano en harpist Emmanuel Ceysson, voerde het paar zondag bijna 90 minuten lang fragmenten uit de opera op, die live werden gestreamd op DiDonato’s Facebook- en Instagram-pagina’s.

Donaties

Aangezien vele artiesten zeker twee maanden lang inkomsten zullen gaan verliezen door de verregaande maatregelen gebruikten ze de livestream tevens om aan de luisteraars donaties te vragen voor het American Guild of Musical Artists hulpfonds en Artist Relief Tree.

“Omdat we maandagavond niet kunnen zingen, dachten we dat we het ook samen in deze huiskamer konden doen, net als vroeger. En misschien moeten we dat in deze nieuwe tijden wel weer vaker gaan doen”, zo zei DiDonato. Afgaande op de duizenden reacties, werd de stream bekeken door mensen over de hele wereld.

