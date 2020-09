Schrijver Aster Berkhof op 100-jarige leeftijd overleden SDE

Aster Berkhof, een pseudoniem van Lode van den Bergh, is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat meldt VRT NWS. De schrijver was vooral bekend van 'Veel geluk, professor'.

Lodewijk Van Den Bergh, de echte naam van Aster Berkhof, werd op 18 juni 1920 geboren in Sint-Jozef Rijkevorsel. In 1944 publiceerde hij z'n eerste twee romans, ‘De student gaat voorbij' en ‘De heer in de grijze mantel’. In totaal schrijf hij maar liefst 101 boeken. Het laatste, ‘Dodelijk papier’, verscheen toen hij 90 was.

Z'n bekendste boek is ‘Veel geluk, professor’ uit 1949. Het verhaal van de jonge docent letterkunde Pierre Falke die les gaat geven aan het gerenommeerde instituut van Lady Thompson, maar niet weet dat enkele studenten een weddenschap zijn aangegaan, werd in 1977 omgevormd tot een musical, en later zelfs een opera. Het boek werd in 2001 ook verfilmd door VTM.

Berkhof was jarenlang getrouwd met televisiepresentatrice Nora Steyaert. Zij overleed dit voorjaar.