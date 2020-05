Schrijfster Stephenie Meyer bevestigt: er komt een nieuw ‘Twilight’-boek SDE

04 mei 2020

15u19 2 Kunst & Literatuur Stephenie Meyer (46), de schrijfster van de populaire ‘Twilight’-reeks, heeft de harten van haar fans een stuk sneller laten slaan. Een mysterieuze aftelklok op haar website leek groot nieuws aan te kondigen. Ondertussen is ook duidelijk waarover het gaat: Meyer zal eindelijk ‘Midnight Sun’ uitbrengen, een boek waar ze al sinds 2008 aan het werken was.

Een mysterieuze aftelklok op de website van auteur Stephenie Meyer zorgde voor spanning bij haar fans. Dat de schrijfster van de ‘Twilight’-reeks een aankondiging zou doen, was wel duidelijk. Maar waarover, dat bleef lange tijd niet zeker. Nu de klok eindelijk afgelopen is, komt er bevestiging van wat al lang vermoed werd: Stephenie zal ‘Midnight Sun’ uitbrengen, een vervolg op ‘Twilight’ waar ze al sinds 2008 over praat.

De ‘Twilight’-reeks, over een meisje die verliefd wordt op een eeuwenoude vampier, was halverwege jaren 2000 een razend succes. Meer dan 100 miljoen exemplaren van de vier boeken gingen wereldwijd over de toonbank, en het verhaal werd ook omgevormd tot een populaire filmreeks, met Kristen Stewart en Robert Pattinson in de hoofdrollen.

Het was dus niet zo vreemd dat Stephenie plannen had voor een vervolg: ‘Midnight Sun’. Daarin zou de schrijfster het verhaal van ‘Twilight’ opnieuw vertellen, maar dan door de ogen van de vampier, Edward. Toen een deel van haar manuscript echter lekte, borg de teleurgestelde schrijfster haar plannen voorlopig op. “Als ik zou proberen om ‘Midnight Sun' nu af te werken, in m’n huidige gemoedstoestand, dan zou James (een ‘slechte’ vampier, red.) waarschijnlijk winnen en zouden alle Cullens sterven. Het zou dus niet echt gelijklopen met het originele verhaal." Het lijkt er dus op dat Stephenie opnieuw de juiste gemoedstoestand gevonden heeft.

