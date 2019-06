Schrijfster Judith Krantz overleden SD

25 juni 2019

08u10 0 Kunst & Literatuur De Amerikaanse schrijfster Judith Krantz is op 91-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Hoewel ze pas op haar 50ste debuteerde met de roman ‘Scruples’, verkocht ze maar liefst 85 miljoen boeken.

Judith Krantz werd geboren als Judith Bluma Tarcher. Ze werkte eerst als journaliste voor onder meer Cosmopolitan en Ladies Home Journals. Pas op 50-jarige leeftijd schreef ze haar eerste boek: ‘Scruples’. Dat werd meteen een bestseller. Na ‘Scruples’ volgden nog verschillende andere boeken, waaronder ‘Princess Daisy’, ‘Mistral’s Daughter’, ‘I’ll Take Manhattan’, ‘Lovers’ en ‘The Jewels of Tessa Kent’. De gemene deler van al die romans? De hoofdpersonen zijn allemaal ambitieuze, aantrekkelijke vrouwen die hun tijd doorbrengen met wilde romances. Krantz’ boeken werden in 52 talen vertaald en gingen maar liefst 85 miljoen keer over de toonbank. En met dank aan haar echtgenoot, producer Steve Krantz, werden enkele ervan ook verfilmd als miniserie voor de televisie. Zo waren Hugh Grant, Courteney Cox en Rupert Everett al in een Judith Krantz-product te zien.

In 1998 verscheen de laatste roman van Krantz, ‘Tessa’. Twee jaar later bracht ze wel nog haar memoires uit: ‘Sex and Shopping: The Confessions of a Nice Jewish Girl’.