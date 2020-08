Schrijf een zomerthriller met Pieter Aspe, aflevering 44. ‘Barnaby Button gaat in op het bod van André’: laat hier uw suggestie achter

Kunst & Literatuur

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . “Barnaby Button hoeft er geen twee keer over na te denken en gaat graag in op het bod van André Sauvage. Ze drinken enkele glazen whiskey en roken een dikke sigaar om de deal te bezegelen.” Wim Hendrickx houdt de vaart erin.