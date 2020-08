Schrijf een zomerthriller met Pieter Aspe, aflevering 36. ‘Van In denkt dat het lijk verplaatst is’: laat hier uw suggestie achter

Kunst & Literatuur

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag aflevering 36. Zaterdag kon u lezen hoe Van In in het bescheiden huisje van Roger Dewilde pikante foto's van Phoebe vond, en in het liefdesnestje ook een voorraad coke, hasj en allerlei pillen waren verborgen. Van In vond ook bewijs dat Dewilde ruim honderdduizend euro op de bank had staan. Dewilde was dus niet vermoord omdat hij zijn schulden niet kon betalen.