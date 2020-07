Schrijf een zomerthriller met Aspe: hier vind je een overzicht van alle afleveringen Schrijf een zomerthriller met Pieter Aspe TTR

02 juli 2020

17u56 0 Kunst & Literatuur Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Heb je de vorige aflevering(en) gemist? Of weet je niet helemaal meer wat er gebeurd is? Hieronder vind je een overzicht van alle voorgaande afleveringen zodat je helemaal mee kunt nadenken over een vervolg. Via het formulier onderaan dit artikel kun je jouw idee inzenden.

Aflevering 1. ‘Van In vliegt er meteen in’:

• Frank Flamand, een mysterieuze weldoener, geeft zijn werknemer André Sauvage de opdracht om Van In te verleiden tot een afspraak.

• Van In legt aan zijn partner Rein uit dat hij een miljoen euro kan krijgen voor iets wat hij heel lang geleden heeft gedaan.

• André gaat langs bij prostituee Phoebe, die eveneens zijn nicht is.

Benieuwd naar aflevering 1? Deze kun je hier volledig lezen.

Aflevering 2. ‘Van In krijgt bezoek’:

• Frank wil tegen betaling bepaalde info over zijn familieleden te weten komen via Van In.

• André brengt een bezoekje aan Van In in opdracht van zijn baas Frank.

• Phoebe gaat langs bij Greta om het nieuws te delen dat Van In door Frank was aangesteld.

Benieuwd naar aflevering 2? Deze kun je hier volledig lezen.

Aflevering 3. ‘Van In krijgt een sleutel’:

• Frank en Van In hebben elkaar leren kennen toen ze op vakantie waren in Zeebrugge in 1982.

• Van In krijgt een sleutel van André waarmee hij een bankkluis kan openen, waarin één miljoen euro zou liggen.

• Phoebe gaat langs bij Greet om het nieuws te delen dat Frank een zaakgelastigde heeft laten aanstellen.

Benieuwd naar aflevering 3? Deze kun je hier volledig lezen.

Aflevering 4. ‘Van In opent de kluis’:

• Van In opent samen met Rein de bankkluis waarin effectief één miljoen euro ligt.

• Er volgt een discussie tussen Van In en Rein waar ze het geld moeten bewaren.

Benieuwd naar aflevering 4? Deze kun je hier volledig lezen.

Aflevering 5. ‘Van In belt aan bij André’:

• We maken kennis met de partner van Greet, Annie Flamand. De familie Flamand behoorde ooit bij de rijkere klasse van de Brugse bourgeoisie.

• Greet legt uit aan Annie dat Frank van plan is een testament op te maken, waarvoor hij eerst alle erfgenamen laat contacteren.

• Van In brengt samen met zijn partner Rein een bezoek aan André, die iets aan Van In wil overhandigen.

Benieuwd naar aflevering 5? Deze kun je hier volledig lezen.

Aflevering 6. ‘Van In krijgt een opdracht’:

• André zegt aan Van In dat hij een overzicht moet maken van de ‘geldwolven’ die uit zijn op de erfenis van zijn baas Frank. Van In krijgt een map met de stamboom van de familie.

• Rein en Van In krijgen ruzie door de moeilijke opdracht die Van In heeft gekregen.

Benieuwd naar aflevering 6? Deze kun je hier volledig lezen.

Aflevering 7. ‘Van In brengt Hedwige Goffin een bezoek’:

• Van In gaat langs bij Hedwige Goffin, die getrouwd was met Nico Flamand (de enige broer van Frank), om meer te weten te komen over de familie Flamand.

• De hele familie Flamand wordt via camera’s in het oog gehouden door André en Frank.

Benieuwd naar aflevering 7? Deze kun je hier volledig lezen.

Aflevering 8. ‘Van In verdrinkt in het gemis van Rein’:

• Van In komt via Hedwige Goffin te weten dat haar ex-man Nico Flamand altijd stikjaloers was op zijn broer Frank.

• Rein piekert over haar toekomst met Van In, die haar ontzettend mist in huis. Haar afwezigheid maakt Van In bezorgd.

Benieuwd naar aflevering 8? Deze kun je hier volledig lezen.

Aflevering 9. ‘Van In valt van de ene verbazing in de andere’:

• Rein, die werd ontslagen bij Europol, vertelt aan Van In dat ze opnieuw een job heeft.

• Phoebe gaat langs bij haar broer Paul om hem een opmerkelijk voorstel te doen rond de erfenis van Frank.

Benieuwd naar aflevering 9? Deze kun je hier volledig lezen.

Aflevering 10. ‘Van In laat Frank wachten’:

• Rein zal Duffel opvolgen als korpschef van de Brugse politie. Dat vertelt ze aan Van In.

• Phoebe stelt aan Paul voor om hun neef Frank te vermoorden, zodat ze recht hebben op hun wettelijke erfdeel.

• Phoebe stelt voor om het testament van Frank te vinden en te vernietigen als haar naam en die van Paul er niet in vermeld staan.

Benieuwd naar aflevering 10? Deze kun je hier volledig lezen.

Deel uw suggestie.

In hoofdstuk 11 ontmoeten we Gaetan, nog een broer van Phoebe en Paul. Wat voor iemand is dat? Doe een suggestie en laat ons het antwoord weten via het formulier hieronder. Aspe schrijft verder op basis van de beste ideeën.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Exclusief: verzeker nu al jouw gesigneerd exemplaar van Pieter Aspe’s nieuwe boek via HLN Shop. Reserveer hier jouw collector’s item. Op=op!