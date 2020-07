Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 9. ‘Van In valt van de ene verbazing in de andere’: doe mee en laat hier uw suggestie achter

Kunst & Literatuur

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag: aflevering 8. Filip Verhoeven opperde dat Reins afwezigheid te verklaren was door een bezoekje aan de dokter. Rein zou zwanger zijn... Dat mag ik Van In niet meer aandoen, op zijn leeftijd. Nee, dan zou ik het eerder in de richting zoeken van Willy Bonnevalle, die zegt dat ze een afspraak had met een medewerker van de eerste minister.