Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 8. ‘Van In verdrinkt het gemis van Rein’: doe mee en laat hier uw suggestie achter

Kunst & Literatuur

Wat komen we over Nico te weten en wat zou hij van plan zijn met het geld? Denise Depoorter schetst hoe Nico 'altijd op de achtergrond bleef binnen de familie, en dat hij stikjaloers is op zijn broer Frank'. Jaloezie is altijd een sterk motief. En met het geld? Inge Verbist: 'Rentenieren voor de rest van zijn leven en slapend rijker worden. Doen waar hij zin in heeft en niet op een euro zien.'

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag: aflevering 7.