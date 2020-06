Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 6, vervolg. ‘Van In brengt Hedwige Goffin een bezoek’: doe mee en laat hier uw suggestie achter

Kunst & Literatuur

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag: aflevering 6, vervolg. Zaterdag ging Pieter Aspe aan de slag met suggesties van lezers Denise Depoorter en Willy Bonnevalle. Van In moet een overzicht maken van de prospecten in verband met de verdeling van de erfenis. Dit is het vervolg van de aflevering van zaterdag.